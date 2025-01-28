وزارة الصحة تطلق منصتها الصوتية “لنتحدث” خلال ” أراب هيلث 2025″

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 28 يناير 2025 11:53 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بودكاست “لنتحدث” خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي ” أراب هيلث 2025″ المقام حاليا بمركز دبي التجاري العالمي، وهو الأول من نوعه الذي يقدم محتوى حول القطاع الصحي .

وبحسب “وام”، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مواكبة التوجهات الرقمية المستقبلية، وتوظيف المنصات الإبداعية لنشر رؤية الوزارة بأسلوب فعّال ومؤثر، والتركيز على التكنولوجيا كعنصر مهم للانتقال إلى المستقبل.

ويعتبر “بودكاست لنتحدث” منصة مبتكرة لتعزيز فرص التطوير وتوسيع دائرة الحوار، من خلال استضافة قيادات من الوزارة لتنقل للمتعاملين بالصوت إنجازات الوزارة ومشاريعها المبنكرة. وتقديم المحتوى الصحي بأسلوب عصري وشيق، حيث تم تصميم حلقاته بعناية لتكون قصيرة ومركزة، تناسب إيقاع الحياة السريع، مع الحفاظ على عمق المحتوى وقيمته المعرفية.

ويقدم البودكاست مساحة إبداعية جديدة مفتوحة للتعبير عن تطلعات الوزارة وقصصها الملهِمة وتسليط الضوء على المشاريع الصحية التي تهم المتعاملين والمجتمع، بصيغة حلقات بودكاست قصيرة، تسهل وصول المتابعين إلى محتوى متجدد يحاكي اهتماماتهم.

وأوضحت الوزارة أنها تحرص على تطبيق كل ما يثري تجربة المتعاملين وأفراد المجتمع، ويعكس توجهاتها الاتصالية والإعلامية والتواصل معها بالاستمرار، لا سيما عبر نشر المحتوى الصوتي، بشكل يعزز جسور الثقة ويعكس الالتزام بتعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية.

وسيتم بث البودكاست عبر منصات الوزارة الرقمية في وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال استضافة المسؤولين والخبراء والمختصين، ويقدم في كل حلقة محتوى متنوع يغطي أهم المبادرات والمشاريع والخدمات التي تطلقها الوزارة في معرض الصحة العربي.