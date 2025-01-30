طرق علاج التهاب اللوزتين وطرق الوقاية منها

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 30 يناير 2025 01:52 صباحاً - متابعة- يوسف اسماعيل

التهاب اللوزتين هو مشكلة صحية شائعة تصيب الكثيرين، خاصةً الأطفال والمراهقين. إنه التهاب يصيب اللوزتين، وهما عبارة عن غدتين لمفاويتين موجودتان في الحلق الخلفي. ويمكن أن يكون هذا الالتهاب مزعجًا وقد يؤثر على الصحة بشكل عام إذا لم يتم التعامل معه بشكل صحيح.

لذا، ما هي الخيارات المتاحة لعلاج التهاب اللوزتين؟

أولاً، من الضروري التمييز بين نوعين رئيسيين من التهاب اللوزتين: التهاب اللوزتين الحاد والتهاب اللوزتين المزمن. فالنوع الحاد يأتي فجأة ويسبب أعراضًا شديدة مثل ألم الحلق والحمى والصداع، بينما النوع المزمن يكون أقل حدة ولكن قد يستمر لفترات طويلة.

في حالة التهاب اللوزتين الحاد، الخط الأول من العلاج هو المضادات الحيوية. فالأطباء عادةً ما يصفون مضادات حيوية لمكافحة العدوى البكتيرية التي تسبب الالتهاب. وقد تكون هناك أيضًا حاجة إلى مسكنات الألم والحمى مثل الباراسيتامول أو الإيبوبروفين.

وفي بعض الحالات الشديدة، قد يتم اللجوء إلى علاجات أكثر قوة مثل الحقن بالكورتيزون لتقليل الالتهاب. كما أن الأطباء قد ينصحون بتناول سوائل وغذاء لين للمساعدة على التئام الجرح في الحلق.

أما بالنسبة لحالات التهاب اللوزتين المزمن، فإن العلاج يكون أكثر تعقيدًا. ففي بعض الحالات، قد يتم اللجوء إلى جراحة إزالة اللوزتين إذا كانت الحالة مزمنة وشديدة. وتُعد هذه الجراحة فعالة في القضاء على المشكلة بشكل دائم.

ومع ذلك، قبل اللجوء إلى الجراحة، قد يتم تجربة علاجات محافظة أخرى مثل المضادات الحيوية طويلة الأمد أو الملطفات الموضعية لتخفيف الأعراض. كما أن تغيير بعض عادات نمط الحياة كتحسين النظام الغذائي والراحة الكافية قد يساعد في التحكم في الحالة.