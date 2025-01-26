 6 رياضات يُنصح كبار السن بممارستها

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 يناير 2025 01:58 مساءً - مع تقدم العمر، قد يصبح ممارسة النشاط البدني تحديًا حقيقيًا، حيث قد لا تعمل أجسادنا وعقولنا بنفس السرعة التي اعتدنا عليها. كما قد تظهر بعض الحالات الصحية التي يجب أخذها بعين الاعتبار، مما قد يكون محبطًا عندما ندرك أن قدراتنا البدنية قد تغيرت مع مرور الوقت.

ومع ذلك، من الضروري أن يولي كبار السن أهمية لممارسة التمارين الرياضية بانتظام والحفاظ على نمط حياة صحي، وذلك للمساعدة في منع تفاقم أو ظهور حالات صحية عقلية وجسدية.

في هذا السياق، يقدم موقع “taking care” مجموعة من الرياضات المناسبة لكبار السن، والتي يمكن تعديلها بسهولة لتلبية احتياجاتهم وتحدياتهم وقدراتهم الفريدة.

**المشي**

يعتبر المشي تمرينًا لطيفًا يمكن أن يستمتع به الأشخاص من جميع الأعمار، مما يجعله خيارًا ممتازًا لكبار السن.

لقد ثبت أن المشي لا يحسن من مستويات التوتر والقلق فحسب، بل يعزز أيضًا صحة القلب والأوعية الدموية، ويقوي العضلات والعظام، كما يحسن التوازن والتنسيق.

علاوة على ذلك، يوفر المشي في الهواء الطلق ميزة إضافية تتمثل في الاستمتاع بالهواء النقي، وفرصة للاستمتاع بالطبيعة أو لقاء الأصدقاء أو أفراد العائلة.

**السباحة**

تُعتبر السباحة رياضة رائعة لكبار السن نظرًا لخصائصها الفريدة.