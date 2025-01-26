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الدوري التركي (21): بشكتاش في أنطاليا

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الدوري التركي (21): بشكتاش في أنطاليا

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 يناير 2025 09:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يستقبل فريق تشايكور ريزا سبور ضيفه أضنة ديمر سبور اليوم، الأحد، الساعة 13:30 بتوقيت مكة تالمكرمة ضمن منافسات المرحلة الحادية والعشرين من الدوري التركي بكرة القدم.

اليوم أيضاً، يلعب أنطاليا سبور مع بشكتاش الساعة 16:00، وبودريم سبور مع أيوبسبور بنفس التوقيت، وفنربخشة مع جوزتبه الساعة 19:00.

النتائج المسجلة في الجولة (21)
سامسون سبور × غازي عنتاب 2-1
سيفاس سبور × قيصري سبور 5-2
ألانيا سبور × إسطنبول باشاك شهير 5-4
غلطة سراي × قونيا سبور 1-0

ترتيب فرق المقدمة
1- غلطة سراي: 54 نقطة
2- فنربخشة: 45 نقطة
3- سامسون سبور: 40 نقطة
4- جوزتبه: 34 نقطة
5- أيوبسبور: 33 نقطة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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