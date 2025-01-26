الدوري التركي (21): بشكتاش في أنطاليا

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 يناير 2025 09:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يستقبل فريق تشايكور ريزا سبور ضيفه أضنة ديمر سبور اليوم، الأحد، الساعة 13:30 بتوقيت مكة تالمكرمة ضمن منافسات المرحلة الحادية والعشرين من الدوري التركي بكرة القدم.

اليوم أيضاً، يلعب أنطاليا سبور مع بشكتاش الساعة 16:00، وبودريم سبور مع أيوبسبور بنفس التوقيت، وفنربخشة مع جوزتبه الساعة 19:00.

النتائج المسجلة في الجولة (21)

سامسون سبور × غازي عنتاب 2-1

سيفاس سبور × قيصري سبور 5-2

ألانيا سبور × إسطنبول باشاك شهير 5-4

غلطة سراي × قونيا سبور 1-0

ترتيب فرق المقدمة

1- غلطة سراي: 54 نقطة

2- فنربخشة: 45 نقطة

3- سامسون سبور: 40 نقطة

4- جوزتبه: 34 نقطة

5- أيوبسبور: 33 نقطة