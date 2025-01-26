الدوري البلجيكي (23): أندرلخت يواجه ميشيلن

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 يناير 2025 09:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُستكمل اليوم، الأحد، مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري البلجيكي بكرة القدم، حيث يلعب ستاندر دو لياج مع ديندر الساعة 15:30 بتوقيت مكة المكرمة، وبيرشكوت مع سانت جيلواز الساعة 18:00، وأندرلخت مع ميشيلن الساعة 20:30، وأود لوفين مع جينت الساعة 21:15.

النتائج المسجلة في الجولة (23)

سينت ترويدنس × رويال أنتويرب 1-1

فيستيرلو × جينك 1-2

رويال شارلروا × سيركل بروج 1-1

كلوب بروج × كورتريك 1-1

ترتيب فرق المقدمة

1- جينك: 51 نقطة

2- كلوب بروج: 47 نقطة

3- رويال أنتويرب: 37 نقطة

4- سانت جيلواز: 37 نقطة

5- أندرلخت: 36 نقطة