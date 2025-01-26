نشكركم على متابعتكم خبر الدوري البلجيكي (23): أندرلخت يواجه ميشيلن على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 يناير 2025 09:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تُستكمل اليوم، الأحد، مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري البلجيكي بكرة القدم، حيث يلعب ستاندر دو لياج مع ديندر الساعة 15:30 بتوقيت مكة المكرمة، وبيرشكوت مع سانت جيلواز الساعة 18:00، وأندرلخت مع ميشيلن الساعة 20:30، وأود لوفين مع جينت الساعة 21:15.
النتائج المسجلة في الجولة (23)
سينت ترويدنس × رويال أنتويرب 1-1
فيستيرلو × جينك 1-2
رويال شارلروا × سيركل بروج 1-1
كلوب بروج × كورتريك 1-1
ترتيب فرق المقدمة
1- جينك: 51 نقطة
2- كلوب بروج: 47 نقطة
3- رويال أنتويرب: 37 نقطة
4- سانت جيلواز: 37 نقطة
5- أندرلخت: 36 نقطة