ارتفاع ضغط الدم والخرف: علاقة خطيرة وكيفية الوقاية

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 24 يناير 2025 05:52 مساءً - هل تعلم أن ارتفاع ضغط الدم لا يؤثر فقط على قلبك، بل قد يهدد أيضًا صحتك العقلية؟ نعم، هذا صحيح! تشير دراسات حديثة إلى وجود صلة قوية بين ارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بالخرف وأمراض الدماغ الأخرى.

ما هي العلاقة بينهما؟

عندما يعاني الشخص من ارتفاع ضغط الدم، فإن الشرايين في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الدماغ، تتعرض لضغط كبير. هذا الضغط المستمر يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية، مما يقلل من تدفق الدم والأكسجين إلى خلايا الدماغ. نتيجة لذلك، قد يعاني الشخص من ضعف في الذاكرة، صعوبة في التركيز، وحتى الخرف في الحالات المتقدمة.

كيف تحمي نفسك؟

لا تيأس، فهناك الكثير مما يمكنك فعله للوقاية من هذه المشكلة الخطيرة:

تغذية صحية: اعتمد على نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون. قلل من تناول الملح قدر الإمكان.

النشاط البدني: مارس التمارين الرياضية بانتظام لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا. المشي السريع، ركوب الدراجة، واليوجا من الخيارات الجيدة.

التحكم في التوتر: تعلم تقنيات الاسترخاء مثل التأمل والتنفس العميق للمساعدة في إدارة التوتر والقلق.

الفحوصات الدورية: قم بفحص ضغط دمك بانتظام واتبع تعليمات الطبيب بدقة.

الإقلاع عن التدخين: التدخين يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم.

لماذا الوقاية مهمة؟

الوقاية من ارتفاع ضغط الدم والخرف هي استثمار في صحتك وحياتك المستقبلية. باتباع هذه النصائح البسيطة، يمكنك تقليل خطر الإصابة بهذه الأمراض والحفاظ على عقلك حادًا وجسمك نشيطًا.