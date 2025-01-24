6 حيل هتفيدك في حياتك اليومية

ممكن نكون بنقابل يوميا مواقف كتير منها المحرج او المتعب ، ومش بنعرف نتعامل معاها ازاي ، احنا النهاردة من خلال الفيديو هنساعدك في المهمة دي من خلال 6 حيل مفيدة هتساعدك في حياتك اليومية.

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