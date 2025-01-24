10 وجبات خفيفة سهلة لزيادة الوزن بشكل صحي

كل شخص بيحاول يزود وزنه اكيد عارف انه عشان يحقق ده، ان معرفة الاطعمة اللي المفروض ياكلها وكمية الاكل هي الجزء الاصعب في الموضوع ، واكيد التمارين كمان مهمة ولكن مش بنفس اهمية اللي بيدخل في جسمك ، الاكل هو وقود الجسم ومن غير الوقود المناسب الجسم مش هيزيد ، والنهاردة في الفيديو هنشارك معاكم 10 وجبات خفيفة لزيادة الوزن بشكل صحي.

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