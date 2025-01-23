بشكل رسمي .. مانشستر سيتي يتعاقد مع عمر مرموش

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 23 يناير 2025 11:52 صباحاً - أعلن نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، اليوم الخميس، عن تعاقده مع الدولي المصري عمر مرموش، قادماً من صفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني.

ووقع النجم المصري على عقد يربطه مع النادي الإنكليزي لمدة 4 سنوات ونصف، بحيث ينتهي صيف 2029.

وأضاف السيتي في بيانه: “هذه الصفقة تمثل خطوة كبيرة لكل من مانشستر سيتي ومرموش، الذي يُنتظر منه تقديم إضافة قوية لهجوم الفريق”.

وتعد صفقة مرموش هي الثالثة للسيتي خلال فترة الميركاتو الشتوي الحالي، بعد التعاقد مع عبد القادر خوسانوف وفيتور ريس.