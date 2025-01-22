تاليسكا يقترب من توقيع عقده مع فنربخشة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 22 يناير 2025 01:00 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن المهاجم البرازيلي، أندرسون تاليسكا، لاعب النصر، بات قريباً من الانتقال لصفوف فنربخشة التركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “الشرق الأوسط” فإن تاليسكا سيغادر السعودية خلال الساعات المقبلة، لإتمام عملية الانتقال.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه تم حل كل الملفات العالقة والتوصل لاتفاق كامل بين الناديين، على كافة بنود التعاقد.

جدير بالذكر، أن تاليسكا انضم لصفوف النصر، صيف 2021، وشارك مع العالمي في 102 مباراة، سجل خلالها 76 هدفاً.