فتى يقتل والدته بالخطأ أثناء الصلاة في تركيا برصاصة صيد

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 يناير 2025 10:54 مساءً - توفيت أم شابة في تركيا بعد أن أطلق ابنها البالغ من العمر 12 عامًا رصاصة عن طريق الخطأ من بندقية صيد كان يعبث بها داخل منزله، بينما كانت مشغولة بأداء الصلاة.

وقعت الحادثة المأساوية في إحدى قرى ولاية باتمان جنوب تركيا، حيث كانت “غولجان” (29 عامًا) تؤدي الصلاة في غرفة نومها عندما بدأ ابنها في العبث بالبندقية الموجودة في الغرفة.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن رصاصة انطلقت فجأة من البندقية، مما أدى إلى إصابة الأم. هرع أفراد الأسرة والجيران إلى الغرفة بعد سماع صوت إطلاق النار، ليجدوا الأم مصابة ويطلبوا سيارة إسعاف على الفور.

لكن جهود الطاقم الطبي لإنقاذ حياتها لم تنجح، حيث توفيت في مستشفى “باتمان” الحكومي.

وصلت الشرطة إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقًا لتحديد ملابسات الحادث، بما في ذلك ما إذا كانت بندقية الصيد مرخصة.

لم تتضح بعد الحالة النفسية للفتى بعد الحادث، حيث كانت عائلة الضحية مشغولة بمراسم الدفن. ومع ذلك، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا موجة من التعاطف مع الأسرة المكلومة التي فقدت الأم دون ذنب، بينما وجد الفتى نفسه في وضع مأساوي.