حكم بالسجن 10 سنوات على سارق هاتف في الأردن

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 يناير 2025 10:54 مساءً - أصدرت محكمة أردنية حكمًا بالسجن لمدة عشر سنوات على لص قام بسرقة هاتف نقال حديث من مالكه بطريقة خطيرة كادت أن تعرض حياته للخطر.

وقررت الهيئة الأولى في محكمة الجنايات الصغرى معاقبة السارق، الذي في العقد الرابع من عمره، بالسجن عشر سنوات مع الأشغال المؤقتة، بتهمة سرقة هاتف “آيفون” والتسبب في إلحاق الأذى بالمشتكي.

تبدأ القصة بتخطيط مسبق من السارق وصديقه، حيث استلم اللص الهاتف من عامل التوصيل قبل أن يفر مع صديقه في سيارة دون دفع ثمن الهاتف، وفقًا لما ذكرته صحيفة “الرأي” المحلية.

طلب اللص شراء هاتف “آيفون 15” من خلال عامل التوصيل بعد الاتفاق على سعر 905 دنانير (حوالي 1300 دولار)، لتبدأ بعدها أحداث الجريمة.

وصل عامل التوصيل إلى العنوان المحدد مع الهاتف، وبدأ المشتري المفترض بفحص الهاتف والتأكد من ملحقاته. لكن المشتري تأخر في دفع ثمن الهاتف، مدعيًا أنه ينتظر وصول صديقه لإرسال المبلغ عبر التحويلات بدلاً من الدفع نقدًا.

وكانت المفاجأة عندما حضر الصديق بسيارة، ليهرع السارق نحوه ويفرا معًا دون دفع ثمن الهاتف. ومع ذلك، تمكن عامل التوصيل من الإمساك بشباك سائق السيارة، مما أدى إلى القبض على السارق.