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اجتماع هام لمناقشة ميركاتو برشلونة الشتوي

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اجتماع هام لمناقشة ميركاتو برشلونة الشتوي

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 يناير 2025 11:56 صباحاً - كشف تقرير صحفي، عن اجتماع هام سيعقده نادي برشلونة مع وكيل أعمال اللاعبين الشهير، خورخي مينديز، للتباحث بشأن ميركاتو النادي الكتالوني.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن الاجتماع سيضم الرئيس، خوان لابورتا، والمدير الرياضي، ديكو، بالإضافة ل-خورخي مينديز.

وأشارت الصحيفة، فإن الاجتماع سيعقد في لشبونة، على هامش مباراة اليوم بين برشلونة وبنفيكا في الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الصحيفة، أن برشلونة سيناقش في هذا الاجتماع آخر المستجدات التي تخص اللاعبين الذين يرغب في التخلص منهم مثل أنسو فاتي، بالإضافة إلى الفرص المتاحة لإبرامها في الميركاتو الحالي.

ويدرك برشلونة أنه لا مجال للتعاقد مع لاعبين جدد بدون رحيل آخرين من القائمة الحالية للفريق.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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