أنشيلوتي: قرار الرحيل عن ريال مدريد ليس بيدي!

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 يناير 2025 03:00 مساءً - تحدث كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عن جاهزية فريقه لمواجهة ريد بول سالزوبورج، غداً الأربعاء، في الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال أنشيلوتي: “من الواضح أهمية المباراة لأنه لم يتبق سوى القليل حتى تنتهي مرحلة المجموعات. حان الوقت لإضافة كل ما هو ممكن.. سنحاول أن نلعب بشكل جيد، كما فعلنا ضد لاس بالماس”.

وعن إمكانية الوصول للمراكز الثمانية الأولى، أوضح: “ليس هناك الكثير من الخيارات، ولكن الخيار الوحيد هو الفوز بالمباراتين المتبقيتين. إذا كان علينا أن نلعب دور الـ 32 فسنفعل ذلك بنسبة 100%. مع الأخذ في الاعتبار أن الجدول الزمني سيكون أكثر تطلباً، لكننا اعتدنا عليه”.

وعن تقييمه للميرنجي، أجاب: “من الصعب القول. على المستوى الهجومي، نقدم أداءً جيداً للغاية، لكن في الدفاع يجب أن نتحسن كثيراً. سيكون هذا هو مفتاح النجاح هذا الموسم. إذا فعلنا ذلك فسنقاتل حتى النهاية في جميع المسابقات”.

وعن مكانته داخل الملكي وحديث البعض أنه يمتلك ألقاباً أكثر من التقدير الذي يحظى به، أشار: “لا أعتقد ذلك. أشعر بأنني محبوب جداً في جميع الجوانب: الجماهير، النادي، وسائل الإعلام. الجميع. في بعض الأحيان يكون الأمر مبالغاً فيه بعض الشيء، ولكن كما قلت في ذلك اليوم، أريد أن أكون موضوعياً تماماً. لا شيء آخر”.

وعن أنباء اتخاذه قراراً بالرحيل عن ريال مدريد مع ختام الموسم، أوضح: “لا. لا.(يضحك). أريد أن أكون واضحاً جداً، لن أقرر أبداً في حياتي متى سأترك هذا النادي. في يوم من الأيام سوف تأتي تلك اللحظة، ولكنني لا أعلم متى ستكون. لا يعود الأمر لي لاتخاذ القرار. ربما يكون غداً (يضحك)، أو بعد بضع مباريات، أو بعد عام، أو بعد خمس سنوات”.

وأكمل: “فلورنتينو بيريز سيكون هنا لأربع سنوات أخرى وهدفي هو الوصول إلى سنوات فلورنتينو الأربع (يضحك). وهكذا نقول وداعاً معاً (يضحك)”.

وعن كون مركز المهاجم هو الأفضل ل-مبابي، قال: “في البداية كان يتبادل المراكز أكثر مع فينيسيوس جونيور، لأن فينيسيوس أيضاً يحب اللعب في العمق. ولكن مع مرور الأيام… أصبح الأمر أسوأ. لقد خرج بيلينجهام من مركزه وبدأت الأمور تتجه نحو الأفضل الآن. الهدف لن يسجل من الخارج، يمكن القيام بذلك، ولكنك بحاجة إلى المزيد من اللمسات. إذا كنت تلعب أكثر في الداخل، فإن الركض واللمسة سيكونان كافيين. وهذا ما فعله مبابي عدة مرات. لأن أعظم ميزاته هي قدرته على التحرك بحرية”.

وعن رأيه بالنظام الجديد لدوري الأبطال، أتم: “لا يزال من الصعب أن أقول. في الوقت الحالي، حقيقة أن لدينا مباراتين إضافيتين للعب تجعلني أكثر معارضة لهذا الأمر، لكنه شيء جديد، وعندما يأتي شيء جديد، عليك تقييمه بهدوء. بعد هاتين المباراتين، سنقوم بتقييم الأمر بعناية”.