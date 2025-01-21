مبابي: كنت واثقاً .. ومن الطبيعي أن يحدث هذا الأمر في ريال مدريد

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 يناير 2025 03:00 مساءً - تحدث كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، عن مواجهة فريقه أمام ريد بول سالزبورج، غداً الأربعاء، في الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال النجك الفرنسي: “لدي الثقة الكاملة للغد بالنسبة لي وللفريق أيضاً”.

وعن الانتقادات التي تعرض لها خلال الموسم الحالي، أوضح: “أنا هادئ، هذا طبيعي. لقد توقع الناس الكثير ومن الطبيعي أن يتحدثوا. لكنني لا آخذ الأمر على محمل شخصي. عليك أن تكون هادئاً ومركزاً. كنت أعرف أن الوضع سوف يتغير”.

وتابع: “كلاعب أنت لم تأتِ إلى ريال مدريد لتلعب بشكل سيء. لقد تغير ذلك وفي مدريد عليك دائماً أن تلعب بشكل جيد وأنا الآن جاهز”.

وأشار: “أحاول تعلم الثقافة الإسبانية، التي تختلف قليلاً عن الفرنسية، لكنني أعمل على ذلك وبشكل جيد. أنا أحب حياتي”.

وعن كون ريال مدريد هو النادي الأكثر تطلباً في العالم، قال: “أنا من النوع الذي يحتاج إلى هذا الضغط. الشعور بأن عليك دائماً تقديم المزيد. ضد سيلتا فيجو كانت هناك صافرات الاستهجان، لكن هذا أمر طبيعي في نادٍ مثل ريال مدريد. عليك دائماً الفوز وإذا لم تفز بكأس السوبر فقد تكون هناك صافرات الاستهجان. هذا طبيعي”.

وواصل: “كانت ليلة سيلتا فيجو صعبة، لكننا ذهبنا إلى أبعد من ذلك ولعبنا بشخصيتنا وغيرنا المواقف وهذا ما يريده المدريديستا اللعب بشكل جيد والفوز بالمباريات”.

وعن الانتقادات التي تعرض لها في فرنسا وغيابه عن المنتخب الوطني والإدعاء بأنه كان يعاني من مشاكل نفسية، أوضح: “فكرت كثيراً أكثر مما ينبغي. كيف تفعل هذا وكيف تتحرك وعندما تفكر كثيراً فإنك لا تلعب جيداً”.

وأكد: “لا شيء يحدث مع المنتخب الوطني. فرنسا هكذا ولا أستطيع تغيير ما يحدث هناك وإنني أتطلع إلى العودة في مارس/آذار المقبل. حبي للمنتخب الوطني لم يتغير. لكن في الوقت الحالي، أفكر فقط في ريال مدريد وفي تقديم أفضل ما لدي من كرة قدم”.

وعن إمكانية وصوله ل-40 هدفاً خلال الموسم الحالي، أجاب: “أنا لا أضع عدداً من الأهداف على نفسي. إذا وصلت إلى 40 سيكون رائعاً ولكن إذا أكثر من ذلك فهذا رائع”.

وأتم: “هدفي هو تقديم أداء أفضل في كل مباراة، لذا آمل أن تكون مباراة الغد أفضل. أنا أثق في جودتي وفي زملائي”.