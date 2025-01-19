الدوري الإيطالي (21): فيرونا يلاقي لاتسيو

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 19 يناير 2025 09:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي فيورنتينا وتورينو، اليوم الأحد، الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي بكرة القدم.

اليوم أيضاً، وعند الساعة 17:00 يلعب بارما مع فينيزيا، وكالياري مع ليتشي، ويلتقي هيلاس فيرونا مع لاتسيو الساعة 20:00، وإنتر ميلان مع إمبولي الساعة 22:45.

النتائج المسجلة في الجولة (21)

روما × جنوى 3-1

بولونيا × مونزا 3-1

جوفنتوس × ميلان 2-0

أتلانتا × نابولي 2-3

ترتيب فرق المقدمة

1- نابولي: 50 نقطة

2- إنتر ميلان: 44 نقطة

3- أتلانتا: 43 نقطة

4- جوفنتوس: 37 نقطة

5- لاتسيو: 36 نقطة