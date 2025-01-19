وصفة شهية وصحية لتحضير سلطة الفجل

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 19 يناير 2025 08:55 صباحاً - تعرف على فوائد سلطة الفجل الصحية

تُعتبر سلطة الفجل من الأطباق المميزة التي تقدم مزيجًا رائعًا بين الطعم المميز والفوائد الصحية العديدة. بفضل احتوائها على مكونات غنية بالفيتامينات والمعادن، فهي خيار مثالي لمن يرغب في تناول وجبة خفيفة وصحية.

المكونات الأساسية لتحضير سلطة الفجل

تتكون هذه السلطة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب المطابخ. إليكم العناصر الأساسية لتحضيرها:

حزمة من الفجل الطازج، مقطعة إلى شرائح رفيعة

خس أو جرجير كمكون إضافي

1 حبة طماطم، مقطعة إلى مكعبات صغيرة

1 حبة خيار، مقطعة إلى شرائح

عود بصل أخضر، مفروم

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون البكر الممتاز

رشة ملح وفلفل حسب الرغبة

طريقة التحضير

تحضير سلطة الفجل لا يتطلب الكثير من الوقت أو الجهد، مما يجعلها خيارًا ممتازًا لوجبة سريعة. إليكم طريقة التحضير خطوة بخطوة:

1. ابدأ بغسل الفجل جيدًا وتقطيعه إلى شرائح رفيعة.

2. في وعاء كبير، اخلط الفجل مع الطماطم، الخيار، والبصل الأخضر.

3. أضف الخس أو الجرجير إلى الوعاء وحرّك جيدًا حتى تختلط المكونات.

4. في وعاء صغير منفصل، اخلط عصير الليمون مع زيت الزيتون وأضف إليه الملح والفلفل.

5. اسكب خليط الصلصة فوق السلطة وقلبها جيدًا حتى تتغطى الصلصة جميع المكونات.

6. قدّم السلطة فورًا أو احتفظ بها في الثلاجة لمدة لا تزيد عن ساعتين للحفاظ على النضارة.

فوائد الفجل لصحة الجسم

يمتاز الفجل بفوائد صحية كثيرة تتجاوز كونه مجرد مكون لذيذ في السلطة. فهو يساعد في تحسين عملية الهضم، بفضل احتوائه على نسبة عالية من الألياف. كما يساهم في تحسين صحة الكبد والتخلص من السموم.

باحتوائه على مضادات الأكسدة، فإن الفجل يساعد على تعزيز النظام المناعي للجسم ومقاومة الالتهابات. بالإضافة إلى ذلك، يعمل على تحسين صحة البشرة بفضل فيتامين سي الذي يحفز إنتاج الكولاجين.

نصائح لتجربة طهي متنوعة

يمكنك تعزيز نكهة سلطة الفجل بإضافة بعض المكونات الإضافية مثل الفلفل الأحمر أو الزيتون الأسود لتحصل على نكهة غنية ومتنوعة. كذلك، يمكن إضافة القليل من الفاكهة المجففة مثل التوت البري لمزيد من الحلاوة والنكهة المميزة.

تعد هذه السلطة خيارًا رائعًا لمن يبحث عن وجبة متكاملة ومغذية، ويمكن تناولها كوجبة خفيفة أو بجانب الأطباق الرئيسية. نستمتع بها في أيام الصيف الحارة أو كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن.