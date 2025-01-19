نتنياهو: لن نبدأ بتطبيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة!

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 19 يناير 2025 08:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلن اليوم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن تطبيق قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة لن يبدأ حتى تسلم حركة حماس أسماء الرهائن الذين سيطلق سراحهم.

وأصدر المكتب بياناً جاء فيه: “أصدر رئيس الوزراء تعليمات للجيش بأن وقف إطلاق النار الذي من المفترض أن يبدأ سريانه في 8:30 صباحا لن يبدأ حتى تتسلم إسرائيل قائمة الرهائن الذين سيطلق سراحهم والتي تعهدت حماس بتقديمها”.

وجددت حركة حماس اليوم التزامها ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن تأخر تسليم أسماء الدفعة الاولى من المحتجزين الإسرائيليين حدث لأسباب فنية ميدانية.