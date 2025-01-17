النقرس: أسبابه وأعراضه وكيفية الوقاية منه بالتفصيل

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 17 يناير 2025 08:52 مساءً - هل تعاني من آلام مفاجئة وحادة في المفاصل؟ قد يكون النقرس هو السبب. النقرس هو مرض مزمن يصيب المفاصل ويسبب التهابات حادة ومؤلمة. في هذا المقال، سنتعرف على أسباب النقرس وأعراضه وكيفية الوقاية منه، مع التركيز بشكل خاص على دور النظام الغذائي في إدارة هذا المرض المزعج.

ما هو النقرس؟

النقرس هو نوع من التهاب المفاصل يحدث عندما تتراكم بلورات حمض اليوريك في المفاصل، مما يسبب التهابات حادة وألم شديد. أكثر المفاصل تأثراً هو مفصل إصبع القدم الكبير.

أسباب النقرس:

ارتفاع حمض اليوريك: يحدث هذا بسبب إنتاج الجسم لكميات كبيرة من حمض اليوريك أو عدم قدرة الكلى على التخلص منه بشكل فعال.

يحدث هذا بسبب إنتاج الجسم لكميات كبيرة من حمض اليوريك أو عدم قدرة الكلى على التخلص منه بشكل فعال. العوامل الوراثية: تلعب الجينات دورًا مهمًا في زيادة خطر الإصابة بالنقرس.

تلعب الجينات دورًا مهمًا في زيادة خطر الإصابة بالنقرس. النظام الغذائي: الأطعمة الغنية بالبيورينات، مثل اللحوم الحمراء والأسماك الدهنية والخميرة، تزيد من إنتاج حمض اليوريك.

الأطعمة الغنية بالبيورينات، مثل اللحوم الحمراء والأسماك الدهنية والخميرة، تزيد من إنتاج حمض اليوريك. السمنة: الأشخاص الذين يعانون من السمنة هم أكثر عرضة للإصابة بالنقرس.

الأشخاص الذين يعانون من السمنة هم أكثر عرضة للإصابة بالنقرس. بعض الأدوية: بعض الأدوية، مثل الأسبرين ومدرات البول، قد تزيد من خطر الإصابة بالنقرس.

أعراض النقرس:

ألم مفاجئ وحاد في المفصل المصاب.

احمرار وتورم في المفصل.

ارتفاع درجة الحرارة حول المفصل.

صعوبة في تحريك المفصل.

مشروبات تزيد من خطر النقرس:

المشروبات الغازية: تحتوي على كميات كبيرة من السكر والفركتوز التي تزيد من إنتاج حمض اليوريك.

تحتوي على كميات كبيرة من السكر والفركتوز التي تزيد من إنتاج حمض اليوريك. عصائر الفاكهة المحلاة: على الرغم من كونها طبيعية، إلا أنها تحتوي على نسبة عالية من السكر.

على الرغم من كونها طبيعية، إلا أنها تحتوي على نسبة عالية من السكر. مشروبات الطاقة: تحتوي على مكونات قد تؤثر سلبًا على مستويات حمض اليوريك.

تحتوي على مكونات قد تؤثر سلبًا على مستويات حمض اليوريك. الخمور: خاصة البيرة والنبيذ الأحمر.

كيفية الوقاية من النقرس:

النظام الغذائي الصحي: تجنب الأطعمة الغنية بالبيورينات وزيادة تناول الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة.

تجنب الأطعمة الغنية بالبيورينات وزيادة تناول الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة. الحفاظ على وزن صحي: فقدان الوزن الزائد يمكن أن يساعد في خفض مستويات حمض اليوريك.

فقدان الوزن الزائد يمكن أن يساعد في خفض مستويات حمض اليوريك. شرب الكثير من الماء: يساعد في طرد حمض اليوريك من الجسم.

يساعد في طرد حمض اليوريك من الجسم. ممارسة الرياضة بانتظام: تساعد على تحسين صحة المفاصل.

تساعد على تحسين صحة المفاصل. التحكم في الضغط الدموي: ارتفاع الضغط الدموي يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالنقرس.

العلاج:

علاج النقرس يعتمد على شدة الأعراض ويختلف من شخص لآخر. قد يشمل العلاج الأدوية لتقليل الالتهاب وخفض مستويات حمض اليوريك، بالإضافة إلى تغييرات في نمط الحياة.

هذا والنقرس هو مرض مزمن يمكن إدارته من خلال اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام والحفاظ على وزن صحي. إذا كنت تعاني من أعراض النقرس، فاستشر طبيبك لتشخيص وعلاج مناسب.