شرب القهوة في هذا الوقت أفضل لصحة القلب

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 يناير 2025 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أكدت دراسة جديدة أن شرب القهوة في الصباح أفضل لصحة القلب من شربها على مدار اليوم. وأظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين يتناولون القهوة في الصباح لديهم خطر أقل للوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية مقارنةً بمن يشربونها طوال اليوم.

وتشير الأبحاث حتى الآن إلى أن شرب القهوة لا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بل يبدو أنه يقلل من خطر بعض الأمراض المزمنة مثل مرض السكري من النوع الثاني. نظرًا لتأثيرات الكافيين على أجسامنا، أردنا فحص ما إذا كان وقت تناول القهوة له تأثير على صحة القلب.

شملت الدراسة 40,725 شخصًا بالغًا شاركوا في المسح الوطني للصحة والتغذية في الولايات المتحدة (NHANES) بين عامي 1999 و2018. تم جمع بيانات من المشاركين حول الأطعمة والمشروبات التي تناولوها في يوم واحد على الأقل، بما في ذلك شرب القهوة وكمية ووقت تناولها.

كما تضمنت الدراسة مجموعة فرعية من 1,463 شخصًا طُلب منهم تسجيل تفاصيل عن أطعمتهم ومشروباتهم لمدة أسبوع كامل. وتمكن الباحثون من ربط هذه البيانات بسجلات الوفيات وأسباب الوفاة خلال فترة تراوحت بين 9 إلى 10 سنوات.

أظهرت النتائج أن حوالي 36% من المشاركين يشربون القهوة في الصباح فقط (قبل منتصف النهار)، و16% يشربونها طوال اليوم (في الصباح، الظهر، والمساء)، بينما 48% لا يشربون القهوة.

ووفقًا للنتائج، كان الأشخاص الذين يشربون القهوة في الصباح أقل عرضة للوفاة من أي سبب بنسبة 16% وأقل عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 31% مقارنةً بمن لا يشربون القهوة. في المقابل، لم يظهر أي انخفاض في المخاطر بالنسبة لمن يشربون القهوة طوال اليوم مقارنة بعدم شربها.