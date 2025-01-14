كأس هولندا: آيندهوفن يستقبل إكسيلسيور

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 14 يناير 2025 04:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تنطلق اليوم، الثلاثاء، مباريات دور الـ 16 من كأس هولندا بكرة القدم، حيث يلتقي الكمار مع أجاكس أمستردام الساعة 20:45، ونوردفيك مع باريندريتشت الساعة 22:00، وآيندهوفن مع إكسيلسيور الساعة 23:00.

وتُستأنف غداً، الأربعاء، مباريات هذا الدور فيلعب إيجلز مع أنشخيده، الساعة 20:45، وفالفيك مع أوتريخت الساعة 22:00، ورانيس بورغسه بويز مع فينورد روتردام.

وتُختتم مباريات دور الـ 16 يوم الخميس القادم، فيلعب دي غرافشاب مع هيراكليس الساعة 20:45، وكويك بويز مع هيرنفين الساعة 23:00.