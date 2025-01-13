آرني سلوت: الفوز ليس مضموناً أمام نوتنغهام فورست

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 13 يناير 2025 12:54 مساءً - تحدث آرني سلوت، مدرب ليفربول، عن مواجهة فريقه أمام نوتنغهام فورست، غداً الثلاثاء، في الجولة 21 من الدوري الإنكليزي.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، قال سلوت: “جو جوميز سيغيب عن المباراة فهو لم يتدرب مع الفريق بعد، كذلك داروين نونيز موقوف، كلاهما غائب أمام نوتنغهام فورست”.

وعن الخصم، أفاد: “لديهم فريق مميز للغاية، علينا التركيز، لأن لديهم طريقة لعب مميزة لهم والفوز ليس مضموناً، وهذا ما أظهروه أمامنا في مباراة أنفيلد”.

وتابع: “نجح نونو سانتو في إيجاد الأسلوب الناجح في نوتنغهام، هذا ما يجب أن يفعله كل مدرب مع فريقه، لديه كريس وود مهاجم مميز للغاية مع إجادته الاحتفاظ بالكرة، كذلك هناك أجنحة سريعة ورائعة يشكلون الخطورة على منافسهم”.

وأضاف: “لديهم دفاع قوي للغاية، ولا يستقبلون الكثير من الأهداف، هذا ما فعلوه أمامنا في مباراة الدور الأول، جعلونا نظهر بصورة سيئة للغاية، لأنهم يجيدون النواحي الدفاعية وبالتالي اللقاء سيكون صعباً للغاية لأنه خارج ملعبنا”.

واستمر: “علينا الاستفادة من هزيمة الدور الأول، لقد شاهدت المباراة مرة أخرى من أجل تعلم الدرس، سيكون من المفاجئ إذا لم يلعب هودسون أودوي وإيلانجا لأنهما ثنائي مميز للغاية”.

وعن عملية التدوير والراحة: “في الوقت الحالي، هناك ضغط كبير من المباريات، جميع الفرق تلعب الكثير من المواجهات، لذلك علينا أن نتخذ القرارات المناسبة وإراحة بعض اللاعبين من أجل التحديات القادمة”.

وعن ديوجو جوتا: “أحب أن يتواجد في تشكيلي بشكل دائم، لقد أصبح جاهزاً للمشاركة في المباريات يتدرب مثل البقية، مميز في تسجيل الأهداف ويحاول تطوير مستواه بشكل متواصل ولديه خبرة نحتاجها، لقد قدم الكثير لهذا الفريق وأتمنى أن يستمر ولهذا منحناه شارة القيادة”.

وعن صعوبة المنافسة في النصف الثاني من الموسم: “نعلم أن الكثير من الفرق تتطور، خاصة وأن بعضهم يتعاقد مع لاعبين في فترة الانتقالات الشتوية، علينا أن نركز لأن هناك طريق طويل لنقطعه من أجل اللقب”.

وأتم: “بالنسبة لي كمدرب، كل ما أركز عليه ليس ما وصلنا إليه في منتصف الموسم ولكن أن يكون جميع اللاعبين جاهزين ولائقين للمشاركة في المباريات، ومدى قدرتهم على تنفيذ أسلوبك، عليكم أن تنظروا إلى مانشستر سيتي الآن، ليس هناك أحد قد توقع ما يحدث لهم، وبالتالي، ليس هناك مدرب يفكر ما يريد أن يكون عليه في منتصف الموسم قبل بدايته”.