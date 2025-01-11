حقيقة تعرض عبدالمنعم عمايري للاعتداء في دمشق

بسام محمد - أبوظبي في السبت 11 يناير 2025 06:56 مساءً - كشف مقطع فيديو عن تفاصيل حادثة تعرض الفنان عبدالمنعم عمايري للاعتداء بالضرب من قبل عناصر أمن في مدينة دمشق، وذلك بعد جدل واسع حول صحة الواقعة.

صحيفة “الوطن” السورية نشرت الفيديو في وقت متأخر من مساء الجمعة، بعد أن تداولت العديد من وسائل الإعلام أخباراً تفيد بتعرض عمايري للاعتداء، وفقاً لما ذكرته ابنتاه.

يظهر في الفيديو الفنان عمايري وهو يصرخ في وجه عناصر الحاجز، حيث يقول إن أحدهم وجه سلاحه نحوه، بينما يحاول الحاضرون تهدئته.

تم تصوير الفيديو في ساعات الليل، ويبدو أنه بالقرب من منزل عمايري، لكن ليس من الواضح ما إذا كان جميع المتواجدين عناصر أمن أم أن بينهم جيران مدنيون جاءوا بعد سماع صراخه.

كما يُسمع في الفيديو أحد الأشخاص يقول إن عمايري “سكران” وأنه يسعى لإثارة الفتنة، مما دفعه لتوثيق ما يحدث.

وأفادت الصحيفة بأنها حصلت على الفيديو من سكان الحي الذي يقيم فيه الفنان عمايري، وأشارت إلى أن الموضوع قيد التحقيق من قبل وزارة الداخلية.

أثارت الحادثة جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بسبب غموض تصريحات ابنته مريم عبر “إنستغرام”، وغياب الفنان عن التعليق.