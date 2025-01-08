طريقة تحضير مربى المانجو بسهولة في منزلك

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 8 يناير 2025 08:52 مساءً - فوائد مربى المانجو

مربى المانجو ليس فقط لذيذًا ولكنه أيضًا غني بالفوائد الغذائية. يحتوي على كمية جيدة من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم. يعتبر المانجو مصدرًا رائعًا لفيتامين C، الذي يعزز جهاز المناعة ويساعد في مكافحة الالتهابات. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي المانجو على الألياف الغذائية التي تساهم في تحسين عملية الهضم.

المكونات المطلوبة

لتحضير مربى المانجو في المنزل بكل سهولة، سوف تحتاج إلى المكونات التالية:

2 كيلوغرام من المانجو الناضج

1 كيلوغرام من السكر (يمكن ضبط الكمية حسب الذوق)

عصير ليمونة واحدة

1/2 كوب من الماء

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا (اختياري)

خطوات التحضير

تحضير المانجو

1. قشر المانجو وابشر اللب بلطف أو قطعه إلى قطع صغيرة حسب الرغبة.

2. تأكد من إزالة جميع البذور والألياف القاسية للحصول على مربى ناعم وقوام متجانس.

طبخ المربى

1. في قدر كبير، ضع المانجو المبشور أو المقطع وأضف إليه السكر.

2. أضف نصف كوب من الماء وعصير الليمون.

3. ضع القدر على نار متوسطة وابدأ بالتحريك حتى يذوب السكر بالكامل.

4. بعد أن يبدأ الخليط بالغليان، قم بخفض الحرارة إلى نار هادئة واستمر في التحريك لمدة 30-40 دقيقة، أو حتى يثخن المزيج.

التعبئة والتخزين

1. بعد التأكد من قوام المربى المطلوب، أضف الفانيليا وحرك جيدًا.

2. ارفع القدر من على النار واترك المربى ليبرد قليلاً.

3. لصق المربى في برطمانات معقمة ومحكمة الإغلاق.

4. احفظ البرطمانات في مكان بارد وجاف أو في الثلاجة للاستمتاع بمربى المانجو الطازج.

نصائح إضافية

– يمكنك إضافة نكهة مميزة باستخدام قليل من الزنجبيل المبشور أو القرفة لمربى المانجو.

– لضمان الأمان، تأكد من استخدام برطمانات زجاجية نظيفة ومعقمة للحد من تعرض المربى للبكتيريا.

بهذه الطريقة يمكنك تحضير مربى المانجو بسهولة في المنزل والاستمتاع بنكهته اللذيذة مع عائلتك وأصدقائك. يمكنك استخدامه كحشوة في الحلويات أو تناوله مع الخبز المحمص على الفطور. استمتع بمذاق الصيف الرائع في كل وجبة!