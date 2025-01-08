تنفيذ حكم القتل قصاصًا بمواطن قتل آخر في منطقة عسير

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 8 يناير 2025 08:52 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمنطقة عسير.

وأوضح البيان أن الجاني، مسفر بن مناحي بن مرزوق آل مخثلة القحطاني، سعودي الجنسية، قام بقتل منيس بن ناصر بن سالم القحطاني، سعودي الجنسية أيضًا، وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته.

وأضاف البيان أنه بفضل الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني، وبعد التحقيق معه، تم توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة. وتمت إحالته إلى المحكمة المختصة التي قضت بثبوت الجريمة بحق الجاني وحكمت بقتله قصاصًا. وبعد استئناف الحكم، تم تأكيده من قبل الجهة المختصة، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.

وأشار البيان إلى أنه تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني، مسفر بن مناحي بن مرزوق آل مخثلة القحطاني، يوم الأربعاء 8 رجب 1446 هـ الموافق 8 يناير 2025م في منطقة عسير.

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص حكومة المملكة العربية السعودية على تحقيق العدالة والأمن، وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية. كما أكدت الوزارة أن أي شخص يتعدى على حياة الآخرين أو يعتدي عليهم سوف يواجه العقاب الشرعي، وحذرت كل من تسول له نفسه القيام بمثل هذه الأفعال بأن العقاب سيكون مصيره.