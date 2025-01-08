تشكيلة برشلونة لمواجهة أتلتيك بلباو .. عودة لامين يامال

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 8 يناير 2025 08:52 مساءً - أعلن هانزي فليك، مدرب برشلونة، تشكيلة فريقه لمواجهة أتلتيك بلباو، مساء اليوم، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وتقام المباراة على أرضية ملعب “الجوهرة المشعة” في مدينة جدة السعودية، وتنطلق صافرة بداية اللقاء عند الساعة 23:00 بتوقيت أبو ظبي.

وشهدت التشكيلة عودة لامين يامال بعد تعافيه من الإصابة، فيما يتواجد تشيزني بشكل أساسي في حراسة المرمى.

وجاءت التشكيلة كاملة على النحو التالي:

حارس المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: بالدي، كوبارسي، إينيجو مارتينيز، كوندي.

خط الوسط: كاسادو، جافي، بيدري.

خط الهجوم: رافينيا، ليفاندوفسكي، لامين يامال.