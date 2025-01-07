خبر سار لعشاق الجبن.. يقي من الإصابة بحالة صحية خطيرة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 7 يناير 2025 04:54 مساءً - متابعة: نازك عيسى

كشفت دراسة حديثة خبرًا سارًا لعشاق الجبن، حيث أظهرت أن تناول الجبن بأنواعه المختلفة قد يرتبط بتقليل خطر الإصابة بانقطاع النفس أثناء النوم.

وأظهرت الدراسة، التي نُشرت في “عدد ديسمبر” من مجلة “طب النوم”، أن العناصر الغذائية الأساسية الموجودة في الجبن، مثل الكالسيوم والبروتين والفيتامينات، يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على صحة التمثيل الغذائي وصحة القلب والأوعية الدموية، وهما عاملان مرتبطان بتوقف التنفس أثناء النوم.

على الرغم من أن هناك العديد من الدراسات التي تركز على الفوائد الصحية للجبن، فإن هذه الدراسة خصصت فحص العلاقة المباشرة بين استهلاك الجبن وتوقف التنفس أثناء النوم.

استخدم الباحثون في دراستهم بيانات من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، وهي قاعدة بيانات طبية حيوية واسعة النطاق في بريطانيا، بالإضافة إلى “FinnGen Biobank”، وهو مشروع بحثي يجمع البيانات الصحية من 500,000 متبرع فنلندي. من خلال تحليل هذه البيانات، تم اكتشاف أن الأشخاص الذين تناولوا الجبن كانوا أقل عرضة بنسبة 28% للإصابة بتوقف التنفس أثناء النوم مقارنة بمن لم يتناولوه.

لإجراء هذه الدراسة، استخدم الباحثون طريقة تحليلية تُسمى “التوزيع العشوائي المندلي”، التي تراقب الارتباطات السببية بين التعرض لعوامل خطر معينة والنتائج الصحية. وقد سعى الفريق إلى معرفة تأثير استهلاك الجبن على 44 مؤشراً حيوياً مختلفاً. وأظهرت النتائج أن تناول الجبن أثر على مستويات 23 مؤشراً حيوياً، حيث لعبت ستة من هذه المؤشرات الحيوية دورًا رئيسيًا في العلاقة المحتملة بين تناول الجبن وتقليل خطر توقف التنفس أثناء النوم.

ورغم النتائج الواعدة، أكد الباحثون أن هذه العلاقة المثيرة للاهتمام لا تعني أن الأفراد يمكنهم تناول الجبن أو منتجات الألبان بدون حدود. كما أشاروا إلى أن انقطاع النفس أثناء النوم يعد حالة طبية خطيرة، مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بمشاكل في القلب والأوعية الدموية، مما يبرز أهمية التوعية بعلامات هذا الاضطراب والسعي للحصول على العلاج المناسب.