فينيسيوس جونيور يختتم عام 2024 بجائزة جديدة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 04:54 مساءً - حصل النجم البرازيلي، فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد على جائزة أفضل لاعب إيبرو أمريكي لعام 2024.

واستلم فيني الجائزة في مدينة “فالديبيباس” الرياضية..

ونجح فيني في قيادة الفريق الملكي لحصد 5 ألقاب في عام 2024، وهي: الدوري الإسباني، السوبر الإسباني، دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي، كأس القارات للأندية.

وقال فينيسيوس عقب تسلمه الجائزة: “سعيد جداً بهذا التتويج لأنها تقيم الموسم، لكنني أريد أن أتذكر أنني من دون زملائي لم أكن لأحظى بهذه البهجة. هم يفعلون أكثر الأمور تعقيداً، وأتمنى ألا تصبح هذه هي المرة الأخيرة وأن تأتي جوائز أخرى مثلها”.

وأتم: “أنهينا العام بانطباعات جيدة وسنواجه العام القادم بأمل كبير في الفوز أكثر وتقديم أفضل أداء لدينا”.