إبراهيموفيتش يكشف أسباب إقالة فونسيكا

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 02:52 مساءً - كشف زلاتان إبراهيموفيتش، مستشار نادي ميلان، عن أسباب إقالة البرتغالي، باولو فونسيكا، من منصبه كمدرب للفريق الأول.

وكان ميلان أعلن إقالة فونسيكا من منصبه، أمس الاثنين، وتعيين مواطنه سيرجيو كونسيساو.

وقال زلاتان خلال وقائع المؤتمر الصحفي لتقديم كونسيساو: “أود أن أشكر فونسيكا على احترافيته والعمل الذي قام به هنا”.

وأضاف: “كان سبب الإقالة هو عدم تحقيق النتائج المرجوة، والقرار تم اتخاذه بعد المباراة (أمام روما) وكان من الخطأ السماح له بالذهاب إلى المؤتمر الصحفي”.

جدير بالذكر أن ميلان قام بتعيين فونسيكا، في يوليو/تموز الماضي، وخلال هذه الفترة، أشرف المدرب على الفريق في 24 مباراة بمختلف المسابقات، حقق خلالها 12 فوزاً و6 تعادلات و6 هزائم.