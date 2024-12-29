دنيا سمير غانم تشعل حماس الجمهور بمسرحية “مكسرة الدنيا”

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 29 ديسمبر 2024 09:56 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

أعلنت الفنانة المحبوبة دنيا سمير غانم عن عودتها القوية إلى الساحة الفنية من خلال مسرحيتها الجديدة “مكسرة الدنيا”. وقد نشرت دنيا البوستر الدعائي للمسرحية عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، معلنة عن موعد العرض الذي يمتد من 3 إلى 7 يناير على مسرح محمد العلي في موسم الرياض.

قصة المسرحية:

تدور أحداث المسرحية حول شخصية “حلويات”، وهي قائدة سيرك تسعى جاهدة للحفاظ على حلمها وعالمها الساحر. تواجه “حلويات” تحديات كبيرة تهدد بإغلاق السيرك، مما يدفعها إلى بذل قصارى جهدها لتحقيق نجاح ساحق في عرضها الأخير.

نجوم العمل:

إلى جانب دنيا سمير غانم، يشارك في بطولة المسرحية نخبة من النجوم، أبرزهم محمد ثروت وسامي مغاوري. هذا التعاون الفني المميز يعد إضافة قوية للمسرحية، حيث من المتوقع أن يشهد العمل تفاعلاً كبيراً من الجمهور.

عودة دنيا سمير غانم إلى السينما:

بالإضافة إلى مسرحيتها الجديدة، تستعد دنيا سمير غانم لطرح فيلمها الجديد “روكي الغلابة” خلال موسم الصيف المقبل. يشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم، أبرزهم محمد ممدوح ومحمد ثروت.

توقعات النجاح:

من المتوقع أن تحقق مسرحية “مكسرة الدنيا” نجاحًا كبيرًا، خاصة مع شعبية دنيا سمير غانم الكبيرة وقاعدة جماهيرية عريضة. كما أن قصة المسرحية المشوقة والمشاركة المميزة للنخبة من النجوم تزيد من حماس الجمهور لمتابعة هذا العمل الفني.