أخبار اليمن : الشوافي يحذر مجدداً: موجة برد قارس تضرب اليمن

الشوافي يحذر مجدداً: موجة برد قارس تضرب اليمنكشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي عن تأثر معظم محافظات الجمهورية بموجة صقيع جديدة مع انخفاض في درجات الحرارة الصغرى خلال الساعات القادمة.

وقال الفلكي الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، "تشير البيانات والخرائط العددية للنماذج إلى توقعات قدوم موجة صقيع، حيث تبدأ تأثيراتها بانخفاض درجة الحرارة مساء الخميس - فجر الجمعة القادمة 3 يناير 2025م، وتستمر حتى فجر الأربعاء 8 يناير 2025م على أقل تقدير".

وتوقع الشوافي أجواء باردة إلى شديدة البرودة في معظم المحافظات اليمنية، مع انخفاض في درجات الحرارة الصغرى في مناطق واسعة من المرتفعات والهضاب والصحاري الداخلية الشرقية إلى دون 5 درجات مئوية وقد تصل في بعض المناطق إلى الصفر المئوي،

وأشار الفلكي اليمني إلى "تأثر المرتفعات الغربية والجنوبية غربية والأحواض الجبلية والصحاري والهضاب الداخلية بموجة الصقيع، حيث من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في مناطق واسعة منها إلى دون الـ4 درجات مئوية وقد تصل في بعض المناطق إلى درجة تحت الصفر المئوي"، منوهاً بأن قمم الجبال والمناطق العالية قد تكون اقل من ذلك.

وجدد الشوافي دعوته للجميع إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من البرد الشديد والصقيع، وكذا متابعة نشرات الطقس.