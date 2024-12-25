  لماذا يزداد جفاف العين في فصل الشتاء؟

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 10:52 مساءً - تزداد مشكلة جفاف العين خلال فصل الشتاء نتيجة لعدة عوامل بيئية. فمع انخفاض درجات الحرارة وزيادة الضباب الدخاني والجسيمات في الهواء، تتفاقم الأعراض بشكل ملحوظ.

تساهم الرياح الباردة والجافة في تقليل رطوبة العين، مما يؤدي إلى زيادة التهيج والجفاف، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة مسبقًا. كما أن استخدام أجهزة التدفئة الداخلية يساهم في تقليل مستوى الرطوبة في الهواء.

وفقًا لموقع “تايمز أوف إنديا”، تشمل أعراض جفاف العين: احمرار العينين، شعور بالوخز أو وجود حصى داخل العين، ضبابية مؤقتة في الرؤية، شعور بثقل وتعب في العينين، وزيادة إفراز الدموع.

في حالة جفاف العين، من الضروري استشارة طبيب العيون لتحديد العلاج المناسب، حيث قد يوصي الطبيب باستخدام قطرات مرطبة أو مضادة للالتهابات حسب شدة الحالة.

يمكن استخدام الكمادات الدافئة على العينين، والحفاظ على رطوبة الغرفة باستخدام مرطبات الهواء، وغسل العينين بالماء النظيف. كما يُنصح بارتداء نظارات واقية عند الخروج.

لتخفيف الأعراض، يُفضل تقليل وقت استخدام الشاشات والالتزام بقانون 20-20-20 (أخذ استراحة كل 20 دقيقة لمدة 20 ثانية). كما يُنصح بشرب 8-10 أكواب من الماء يوميًا، وتناول الأطعمة الغنية بالسوائل.