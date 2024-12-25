نجم “أدوار الشر” يدهش جمهوره بموهبته الموسيقية

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 10:52 مساءً -

على الرغم من شهرته في أدوار الشر التي جعلته واحدًا من أبرز نجوم السينما المصرية في السنوات الأخيرة، إلا أن الفنان محمد لطفي فاجأ جمهوره بموهبته الموسيقية المميزة، حيث أظهر مهاراته في العزف على الغيتار وتأليف الكلمات والغناء.

جاء ذلك خلال ظهوره في برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، حيث أهدى لطفي لها أغنية خاصة، مما أظهر جانبه الموسيقي الآخر، وتفاعلت الإعلامية الشهيرة معه بالرقص على أنغام الأغنية.

تتضمن كلمات الأغنية: “مع إسعاد صاحبة السعادة / مع إسعاد / بروجرام سكر زيادة / مع إسعاد أسئلة وحواراتها لذيذة جدًّا / ثقافة وفن آه من حلاوتها”.

ويشارك الفنان المصري أيضًا في بطولة فيلم “من أيام الجيزة” إلى جانب إياد نصار، وعمرو عبد الجليل، وحاتم صلاح، وآية سماحة. ويظهر لطفي في الفيلم بشكل مختلف، حيث يتبنى لحية بيضاء كثيفة، ونظارات، وملابس كلاسيكية، مجسدًا شخصية فيلسوف، تتقاطع أحداثه مع الشخصية التي يؤديها إياد نصار. لم يتم تحديد موعد عرض الفيلم بعد.