كيف غيّر عام 2024 موازين فناني سوريا بعد سقوط النظام؟

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 10:52 مساءً - لم يكن فنانو سوريا يتوقعون أن تتغير حياتهم وحساباتهم بشكل جذري بين ليلة وضحاها مع سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد. فقد أدت التطورات الدراماتيكية في البلاد إلى تحول كبير في مواقف وتوجهات العديد من نجوم الفن السوري.

انقسم الفنانون إلى مؤيدين ومعارضين للنظام السابق، مما جعلهم يواجهون مصائر مختلفة. فقد عادت “الطيور المهاجرة” من الفنانين الذين اتخذوا مواقف معارضة بعد سنوات من الغياب، بينما واجه المؤيدون السابقون ردود فعل غاضبة من الشارع السوري بسبب دعمهم العلني للنظام خلال سنوات الأزمة.

هذا الغضب الشعبي أجبر بعض المؤيدين على تغيير مواقفهم السابقة، لكن ذلك لم يكن كافيًا لاستعادة ثقة الجمهور. مما دفع العديد منهم إلى مغادرة البلاد والابتعاد عن الأضواء خوفًا من تداعيات مواقفهم السابقة، تاركين وراءهم إرثًا فنيًا معقدًا ومواقف أثارت الكثير من الجدل.

بينما كان مؤيدو النظام السابق يعملون لسنوات طويلة في السينما والدراما السورية، كان آخرون يكافحون من أجل الحفاظ على وجودهم الفني من خلال أعمال جديدة.