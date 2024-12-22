أسطورة المسرح المغربي.. رحيل الممثل محمد الخلفي عن 87 عامًا

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 22 ديسمبر 2024 11:01 صباحاً - توفي الممثل المغربي محمد الخلفي في الدار البيضاء عن عمر يناهز 87 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، كما أفادت وكالة “رويترز” نقلاً عن النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية يوم السبت.

وُلد الخلفي عام 1937، وبدأ مسيرته الفنية في عام 1957 في مسرح الهواة، حيث تعاون مع رواد المسرح المغربي مثل الطيب الصديقي وأحمد الطيب العلج.

أسس الخلفي فرقة المسرح الشعبي، ثم أنشأ فرقة الفنانين المتحدين، التي قدمت سبع مسرحيات، من بينها “العائلة المثقفة” التي شاركت فيها الفنانة الراحلة ثريا جبران.

مع بداية الستينات، دخل الخلفي عالم الدراما التلفزيونية، حيث قدم أول مسلسل بوليسي عام 1962 بعنوان “التضحية”، وتوالت أعماله بعد ذلك.

كما شارك في المسلسل الكوميدي “لالة فاطمة”، الذي حقق نجاحًا كبيرًا على مدار ثلاثة أجزاء.

وفي مجال السينما، ترك الفنان الراحل أثره في عدة أفلام، منها: “سكوت”، “اتجاه ممنوع”، “هنا ولهيه”، “أيام شهرزاد الجميلة”، “الضوء الأخضر”، “الدم المغدور”، و”الوتر الخامس”.

عاش الخلفي أيامه الأخيرة بعيدًا عن الأضواء، نتيجة تدهور حالته الصحية بسبب تقدمه في العمر.