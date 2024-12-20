تعرفي إليها.. مخاطر إطعام الرضيع محلول الماء والسكر

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 20 ديسمبر 2024 07:54 مساءً - متابعة- يوسف اسماعيل

إن تغذية الرضيع هي أحد أهم العناصر الأساسية لنموه وتطوره الصحي. لذا، يجب الحرص على تقديم الغذاء المناسب له خلال الأشهر الأولى من عمره. ومع ذلك، قد يلجأ بعض الآباء والأمهات إلى إطعام رضيعهم محلول الماء والسكر بدلاً من الرضاعة الطبيعية أو الصناعية، وذلك لأسباب مختلفة كالاعتقاد بأن هذا المحلول سيروي عطش الرضيع ويساعد على استقرار معدته. ولكن في الحقيقة.

فإن هذا الإجراء ينطوي على مخاطر صحية كبيرة للرضيع لا ينبغي إغفالها.

التأثير على التغذية:

إن محلول الماء والسكر لا يتضمن المكونات الغذائية الضرورية للرضيع في هذه المرحلة العمرية الحرجة. فالرضيع الذي يتناول هذا المحلول بدلاً من الحليب سواء الطبيعي أو الصناعي سيحرم من العناصر الغذائية الهامة كالبروتينات والدهون والفيتامينات والمعادن التي تساعد على نموه وتطوره بشكل صحيح. وهذا قد يؤدي إلى حدوث سوء التغذية وتأخر النمو وضعف المناعة لديه.

التأثير على التوازن السوائلي:

إن إعطاء الرضيع محلول الماء والسكر بدلاً من الحليب قد يؤدي إلى اختلال في التوازن السوائلي لجسمه. فالرضيع في هذه المرحلة العمرية يحتاج إلى كميات كافية من الحليب لتلبية احتياجاته من السوائل والمواد الغذائية. وتناول محلول الماء والسكر بدلاً من ذلك قد يؤدي إلى جفاف الرضيع وانخفاض معدلات الصوديوم والبوتاسيوم في الدم مما قد يهدد حياته.

التأثير على الجهاز الهضمي:

إن محلول الماء والسكر لا يحتوي على أي مكونات هضمية كالإنزيمات والبروتينات والدهون التي تساعد على هضم وامتصاص المواد الغذائية. وبالتالي، فإن إعطاء هذا المحلول للرضيع قد يؤدي إلى حدوث اضطرابات هضمية كالإمساك والإسهال وعسر الهضم نتيجة عدم قدرة الجهاز الهضمي على التعامل مع هذا المحلول.

التأثير على الصحة النفسية:

إن الرضاعة الطبيعية تلعب دوراً هاماً في تكوين الصلة العاطفية بين الأم والطفل وتعزيز الأمن والثقة لدى الطفل. وبالتالي، فإن حرمان الرضيع من هذه التجربة والاكتفاء بإطعامه محلول الماء والسكر قد يؤثر سلباً على صحته النفسية ونموه العاطفي في المراحل اللاحقة من عمره.