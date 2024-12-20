لاتغفلي عنها.. أسرار فساد البيض في الصيف

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 20 ديسمبر 2024 07:54 مساءً - متابعة- يوسف اسماعيل

في فصل الصيف، يواجه الكثير من الناس مشكلة فساد البيض بشكل أسرع مما هو عليه في فصول السنة الأخرى. هذه المشكلة ليست مقتصرة على منطقة جغرافية معينة.

بل تُعد ظاهرة عالمية تستحق البحث عن أسبابها والحلول الفعالة للتعامل معها.

أولاً، يجب فهم أن درجة الحرارة المرتفعة في فصل الصيف هي السبب الرئيسي لفساد البيض بشكل أسرع. حيث تُعد البيضة وسطًا حيويًا مثاليًا لنمو البكتيريا والكائنات الحية الدقيقة التي تتسبب في تلف البيض. وكلما ارتفعت درجة الحرارة، زادت هذه الكائنات الدقيقة نشاطها وتكاثرها، مما يؤدي إلى تسريع عملية الفساد.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التغييرات السريعة في درجة الحرارة والرطوبة خلال فصل الصيف تُسهِم بشكل كبير في تسريع فساد البيض. فعند نقل البيض من مكان بارد إلى آخر أكثر دفئًا، أو من مكان جاف إلى آخر رطب، يتعرض البيض لصدمة حرارية وبيئية تُسرِع من عملية التلف.

كما أن طريقة تخزين البيض لها دور مهم في مدى بقائه طازجًا. فالتخزين في درجات حرارة مرتفعة أو في ظروف رطبة ومُغبِرة يُعرِّض البيض للفساد بشكل أسرع. كذلك، فإن كسر قشرة البيض أو تلطيخها بأي مواد أخرى يُسهِم في دخول البكتيريا والكائنات الحية الدقيقة إلى داخل البيضة، مما يُسرِع من عملية التلف.

للتغلب على هذه المشكلة، هناك عدة طرق فعالة يمكن اتباعها:

1. الحفاظ على درجة الحرارة المناسبة لتخزين البيض، وذلك بوضعه في الثلاجة عند درجة حرارة لا تتجاوز 4 درجات مئوية.

2. تجنب التغييرات السريعة في درجة الحرارة والرطوبة أثناء نقل البيض من مكان إلى آخر.

3. الحرص على عدم كسر قشرة البيض أو تلطيخها بأي مواد أخرى.

4. استهلاك البيض في أسرع وقت ممكن بعد الشراء، وعدم تخزينه لفترات طويلة.

5. استخدام طرق طبخ مناسبة للحفاظ على طراوة البيض وجودته، مثل السلق واختيار درجات الحرارة المناسبة.