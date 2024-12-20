هانزي فليك: أتلتيكو مدريد أفضل فريق في الليجا

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 20 ديسمبر 2024 04:14 مساءً - تحدث هانزي فليك، مدرب برشلونة، عن مواجهة أتلتيكو مدريد، غداً السبت، في الجولة 18 من الدوري الإسباني.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال فليك: “تنتظرنا مباراة صعبة، إنهم أفضل فريق في الليجا، وحققوا سلسلة رائعة من الانتصارات المتتالية”.

وشدد: “لاعبو الأتلتي يجيدون تسجيل الأهداف في اللحظات الأخيرة، لذا يجب أن نكون منتبهين على مدار 90 دقيقة”.

وأضاف: “ستكون مواجهة رائعة، ولكن هدفنا لا يتغير، نريد الفوز، لأننا تعثرنا بشكل غير مقبول بالخسارة أمام لاس بالماس وليجانيس، ولكن علينا أن نواصل الكفاح والقتال للفوز في كل مباراة من أجل حصد الألقاب”.

وعن غياب لامين يامال، أشار: “علينا أن نتقبل ذلك، لأنه أمر وارد في كرة القدم، ولكن لدينا بدائل، ولم أقرر بعد من سيكون بديله في اللقاء”.

ولفت: “الخسائر التي تعرضنا لها مؤسفة، ولكننا فريق شاب ينمو ويتطور، لقد رحل عنا لاعبون كبار في بداية الموسم، ولم نتعاقد سوى مع أولمو وباو فيكتور، يجب أن نتحسن وسنقاتل حتى نهاية الموسم، ولدينا فرصة جديدة غداً للانطلاق مجدداً”.

وبسؤاله عن سبب استبدال ليفاندوفسكي أكثر من مرة مؤخراً، علق: “يجب على المدرب اتخاذ قرارات في لحظات معينة، وأعتقد أن فيران توريس قدم أداء جيداً في المباريات السابقة، والأمور تكون واضحة بشكل أفضل للاعبين بعد المباريات”.

وعن اجتماعه مع لابورتا، أتم: “هذا أمر خاص بيننا، وسر لن أكشفه لوسائل الإعلام، بإمكانكم أن تسألوا رئيس النادي”.

ويتصدر برشلونة، جدول ترتيب الليجا برصيد 38 نقطة من 18 مباراة، متفوقاً بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد صاحب الوصافة، الذي خاض 17 لقاء.