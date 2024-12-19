سان جيرمان: دوناروما يحتاج للراحة عدة أيام

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 19 ديسمبر 2024 10:00 صباحاً - أصدر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بياناً رسمياً شرح فيه إصابة حارس مرماه الإيطالي، جيانلويجي دوناروما خلال مباراة الفريق الباريسي وموناكو أمس، الأربعاء في الدوري الفرنسي، والتي انتهت 4-2 لصالح سان جيرمان.

وأفاد باريس سان جيرمان في بيان رسمي: سيعود دوناروما إلى باريس مع الفريق مساء اليوم بعد تعرضه لإصابة في الوجه مع جروح متعددة، وسيخضع لفحوصات طبية وسيحتاج للراحة لعدة أيام.

وكانت إصابة دوناروما دموية قوية واتضح ظهور غرز في وجه الحارس الإيطالي بعد تلك الإصابة.