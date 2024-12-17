قبل مواجهة موناكو .. باريس سان جيرمان يعلن إصابة لاعبه

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 06:56 مساءً - أعلن باريس سان جيرمان، اليوم الثلاثاء، عن إصابة لاعبه نونو مينديز، قبل لقاء موناكو، غداً الأربعاء، في الجولة 16 من الدوري الفرنسي.

وقال سان جيرمان في بيان رسمي: “التحديث الطبي قبل مواجهة موناكو، أصيب نونو مينديز في فخذه الأيمن خلال المباراة الماضية ضد ليون، وسيواصل التأهيل اليوم”.

وشارك مينديز في الموسم الحالي مع باريس سان جيرمان في 15 لقاء بمختلف البطولات، حيث سجل هدفين وصنع مثلهما.

ويعتلي سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي، برصيد 37 نقطة بعد مرور 15 جولة، بفارق 7 نقاط عن موناكو الذي يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب، برصيد 30 نقطة.