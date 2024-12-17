جربيها.. فوائد الطهي بالبخار لتخفيف الوزن

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 10:00 مساءً - متابعة- يوسف اسماعيل

في عالم اليوم، حيث يسعى الكثيرون إلى تحقيق أنماط حياة صحية وخالية من الأمراض، يلجأ العديد منا إلى اعتماد طرق طهي جديدة تساعد على إنقاص الوزن والحفاظ على صحة الجسم.

واحدة من أهم هذه الطرق هي الطهي بالبخار، والتي تتميز بالعديد من الفوائد للصحة والتخسيس.

أولاً، الطهي بالبخار يحافظ على محتوى الأطعمة من المغذيات والفيتامينات، والتي غالباً ما تفقد عند استخدام طرق الطهي التقليدية كالقلي أو الشوي. فعند طهي الأطعمة بالبخار، تبقى المواد الغذائية محتفظة بقيمتها الغذائية دون أن تتعرض للتلف أو التبخر. وهذا يعني أن الجسم سيحصل على كامل الفوائد الصحية التي تقدمها هذه الأطعمة.

ثانياً، الطهي بالبخار لا يحتاج إلى إضافة الزيوت أو الدهون إلى الأطعمة أثناء الطهي، مما يجعله خياراً مثالياً للأشخاص الراغبين في إنقاص الوزن أو الحفاظ عليه. فالزيوت والدهون عادةً ما تزيد من السعرات الحرارية للوجبات، ما قد يؤدي إلى زيادة الوزن على المدى الطويل. وبالتالي، فإن الطهي بالبخار يساعد على تقليل استهلاك السعرات الحرارية دون المساس بالقيمة الغذائية للأطعمة.

ثالثاً، الطهي بالبخار يُعد طريقة صحية للطهي لأنه لا يتطلب إضافة الملح أو المكونات الأخرى التي قد تزيد من محتوى الصوديوم أو السكريات في الأطعمة. فالملح والسكريات المضافة إلى الأطعمة خلال الطهي التقليدي قد تكون ضارة للصحة على المدى الطويل، وخاصةً لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل في الجهاز الهضمي. وبالتالي، فإن الطهي بالبخار يساعد على الابتعاد عن هذه المكونات الضارة.

رابعاً، الطهي بالبخار يجعل الأطعمة سهلة الهضم، مما يساعد على تحسين وظائف الجهاز الهضمي. فعندما يتم طهي الأطعمة بالبخار، تصبح ألياف الخضروات والحبوب أكثر قابلية للهضم، وتقل احتمالية الإصابة بمشاكل هضمية مثل الانتفاخ أو الإسهال. وهذا بدوره يساعد على تحسين امتصاص المواد الغذائية في الجسم، ما ينعكس إيجاباً على عمليات التمثيل الغذائي وإنقاص الوزن.

خامساً، الطهي بالبخار يساعد على الحفاظ على طراوة وطعم الأطعمة. فعند طهي الأطعمة بالطرق التقليدية، قد يؤدي ذلك إلى جفاف أو طهي زائد للمكونات، مما يؤثر على القوام والطعم. أما الطهي بالبخار فيحافظ على رطوبة الأطعمة وطراوتها، ويبقي على النكهات الطبيعية دون إفراط في الطهي.