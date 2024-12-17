أوليفيا بينسون: أغنى قطة في العالم بثروة تفوق الملايين

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 02:02 مساءً - متابعة بتول ضوا

لطالما استحوذت الحيوانات الأليفة على اهتمام البشر، لكن بعضها يتجاوز حدود الشهرة ليُصبح نجومًا بأصول مالية ضخمة. حديثُنا اليوم عن أوليفيا بينسون، القطة المحبوبة للمغنية العالمية تايلور سويفت، والتي تُعتبر حاليًا أغنى قطة في العالم. فما سرُّ هذه الثروة؟ وكيف استطاعت أوليفيا أن تتفوّق على العديد من المشاهير البشر؟ هذا ما سنكتشفه في هذا المقال.

لم تكتسب أوليفيا بينسون شهرتها لمجرد كونها قطة تايلور سويفت، بل صنعت لنفسها اسمًا في عالم الإعلانات والترفيه. تُقدّر ثروتها بحوالي 77 مليون جنيه إسترليني، وهو رقمٌ يفوق ثروة العديد من المشاهير، بمن فيهم نجم “سبايدر مان” توم هولاند، الذي تُقدّر ثروته بحوالي 20 مليون جنيه إسترليني فقط.

أوليفيا هي قطة من سلالة “سكوتيش فولد” المعروفة بأذنيها المطويتين. انضمت إلى عائلة تايلور سويفت في عام 2014، لتنضم إلى حيواناتها الأليفة الأخرى: ميريديث غراي وبنجامين بوتون. وقد سُمّيت على اسم شخصية من مسلسل “Law & Order: Special Victims Unit”.