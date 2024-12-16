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ميلان يقترب من تجديد عقد مايك ماينان

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 16 ديسمبر 2024 11:51 صباحاً - كشف تقرير صحفي، أن نادي ميلان يقترب من تجديد عقد حارسه الفرنسي، مايك ماينان، خلال الفترة المقبلة.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، فإن المحادثات بين ميلان وماينان وصلت لمراحلها الأخيرة.

وأفادت الصحيفة، أن عقد الحارس الفرنسي سيتم تمديده لمدة 3 سنوات بحيث ينتهي صيف 2029، وسيحصل على زيادة كبيرة في راتبه.

وأوضحت الصحيفة، أن راتب ماينان سيرتفع من 3.2 إلى 5 ملايين يورو سنوياً، بالإضافة إلى المكافآت.

يذكر أن، ماينان خاض 131 مباراة منذ انضمامه إلى ميلان في صيف 2021، وخرج بشباك نظيفة 51 مرة مع الروسونيري.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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