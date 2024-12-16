هل يتواجد لامين يامال أمام أتلتيكو مدريد؟

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 16 ديسمبر 2024 01:54 مساءً - تحوم الشكوك حول قدرة النجم الإسباني الشاب، لامين يامال، لاعب برشلونة، على التواجد أمام أتلتيكو مدريد، في الجولة 18 من الدوري الإسباني.

وكان يامال تعرض للإصابة أثناء مشاركته أمام ليجانيس، أمس الأحد، في الجولة 17 من الليجا، في المباراة التي خسرها النادي الكتالوني بهدف نظيف.

وبحسب إذاعة “راديو كتالونيا” فإن لامين يامال لن يشارك في مباراة أتلتيكو مدريد، السبت المقبل حيث تعرض لالتواء في الكاحل بعد تدخل عنيف من قبل أحد لاعبي ليجانيس.

ولم يعلن النادي الكتالوني عن التشخيص النهائي لإصابة اللاعب ومدة غيابه عن الملاعب، على أن يتم الإعلان عن هذا الأمر خلال الساعات المقبلة.