سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بترقية وتعيين مدير عام لهيئة الشارقة للتعليم الخاص

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 16 ديسمبر 2024 11:51 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن ترقية وتعيين مدير عام لهيئة الشارقة للتعليم الخاص.

ونص المرسوم على أن يُرقّى سعادة علي أحمد يعقوب الحوسني، إلى درجة مدير عام على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، ويُعيّن مديراً عاماً لهيئة الشارقة للتعليم الخاص اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم.