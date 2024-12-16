نشكركم على متابعتكم خبر كأس الكونفدرالية الإفريقية… موقف المجموعة الرابعة بعد الجولة الثالثة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 16 ديسمبر 2024 10:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج
أنجزت المجموعة الرابعة في كأس الكونفدرالية الإفريقية أمس، الأحد، مباراتي الجولة الثالثة من منافساتها، وفيما يلي النتائج الكاملة المسجلة فيها…
المصري البورسعيدي- مصر × إنيمبا- نيجيريا 2-0
الزمالك- مصر × بلاك بولز- موزمبيق 2-0
إنيمبا- نيجيريا × الزمالك- مصر 2-2
بلاك بولز- موزمبيق × المصري البورسعيدي- مصر 1-1
الزمالك- مصر × المصري البورسعيدي- مصر
بلاك بولز- موزمبيق × إنيمبا- نيجيريا
ترتيب المجموعة الرابعة بعد الجولة (3)
1- الزمالك: 7 نقاط (5-2)
2- المصري البورسعيدي: 4 نقاط (3-2)
3- بلاك بولز: 4 نقاط (4-3)
4- إنيمبا: نقطة واحدة (2-7)