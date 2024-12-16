كأس الكونفدرالية الإفريقية… موقف المجموعة الرابعة بعد الجولة الثالثة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 16 ديسمبر 2024 10:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

أنجزت المجموعة الرابعة في كأس الكونفدرالية الإفريقية أمس، الأحد، مباراتي الجولة الثالثة من منافساتها، وفيما يلي النتائج الكاملة المسجلة فيها…

المصري البورسعيدي- مصر × إنيمبا- نيجيريا 2-0

الزمالك- مصر × بلاك بولز- موزمبيق 2-0

إنيمبا- نيجيريا × الزمالك- مصر 2-2

بلاك بولز- موزمبيق × المصري البورسعيدي- مصر 1-1

الزمالك- مصر × المصري البورسعيدي- مصر

بلاك بولز- موزمبيق × إنيمبا- نيجيريا

ترتيب المجموعة الرابعة بعد الجولة (3)

1- الزمالك: 7 نقاط (5-2)

2- المصري البورسعيدي: 4 نقاط (3-2)

3- بلاك بولز: 4 نقاط (4-3)

4- إنيمبا: نقطة واحدة (2-7)