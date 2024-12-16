العالم اليوم - أم سورية لسكاي نيوز عربية: هكذا سجنوا ابني قبل 11 عاما

انتم الان تتابعون خبر أم سورية لسكاي نيوز عربية: هكذا سجنوا ابني قبل 11 عاما من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 ديسمبر 2024 01:23 مساءً - في مقابلة مع دوت الخليج، كشفت والدة أحد المحتجزين في سوريا، عن معاناتها مع المأساة، وتفاصيل احتجاز ابنها في سجون الحكومة السورية، قبل 11 عاما.

وأجرت مراسلة دوت الخليج، دارين الحلوي، مقابلة من وسط دمشق، مع آمال المسعد، وهي امرأة فقدت ابنها ميلاد في ظروف غامضة عام 2013.

وقالت المسعد وهي تحمل صورة ابنها الشاب: "في أبريل 2013، قال الأمن السوري لنا إنهم أخذوا ابني من أمام مستشفى كان يعمل فيه".

وشددت: "الجريمة إنه عالج مسلحين.. المسلح مصاب.. كل من عالج أي مسلح تم الزج به في السجون".

وقالت بنبرة حزينة ممزوجة بالغضب: "أريد أن أعرف فقط أين ابني الآن؟ أين أخذوا شباب المستشفى؟".

وأضافت: "لم أترك أي فرع عسكري وسألت فيه عن ابني، لم أعثر عليه.. ليس له اسم في السجون".

وأكدت: "تعبنا ولا نستطيع التحمل أكثر.. الأمل يبقى بيد الله".

وأكدت آمال أن "هناك سجون لم تفتح بعد.. نحن نعيش فوق بحر من سجون".

وأوردت منظمات لحقوق الإنسان تقارير عن عمليات إعدام جماعية، وعمليات تعذيب مروعة، في سجون سوريا.

وتدفق السوريون على السجون بحثا عن أحبائهم. وخرج بعض السجناء أحياء بينما تم التعرف على آخرين بين القتلى ولم يتم العثور على آلاف آخرين بعد.