مدرب الوصل يتحدث عن مواجهة شباب الأهلي

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 16 ديسمبر 2024 12:56 مساءً - تحدث ميلوش ميلويفيتش، مدرب الوصل، عن مواجهة شباب الأهلي، غداً الثلاثاء، في ختام مباريات الجولة العاشرة من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين.

وتأتي هذه المباراة بعد عدة أيام من اللقاء الذي جمع الفريقين في كأس السوبر الإماراتي، والذي انتهى لمصلحة شباب الأهلي بركلات الترجيح.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال المدرب الصربي: “تحضيراتنا كانت قصيرة للقاء شباب الأهلي، بعدما التقينا الفريق نفسه يوم الجمعة الماضي، في مباراة كأس السوبر الإماراتي للمحترفين”.

وأضاف: “خسارتنا للسوبر بركلات الترجيح، أثرت نفسياً على اللاعبين، ولكن من المهم التغلب على هذا الإحباط أمام منافسنا الذي نعرفه ويعرفنا جيداً”.

وأتم: “الفريق الذي يمتلك رغبة أكبر في الفوز، ويرتكب أخطاء فردية أقل، سيكون الأقرب لتحقيق الفوز، وعلينا بذل جهد أكبر للخروج بنقاط المباراة”