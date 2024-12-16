نجوم فقدناهم في عام 2024 في عام 2024 فقدنا عددا من الشخصيات البارزة التي تركت بصمتها في عالم الفن حيث كانوا جزءا لا يتجزأ من ذاكرة إقرأ المزيد

في عام 2024، فقدنا عدداً من الشخصيات البارزة التي تركت بصمتها في عالم الفن، حيث كانوا جزءاً لا يتجزأ من ذاكرة محبيهم بأعمالهم وأدوارهم التي لا تنسى.

نجوم فارقوا الحياة في عام 2024

صلاح السعدني

توفي النجم المصري صلاح السعدني عن عمر ناهز الـ81 عامًا، في 19 أبريل. وأعلن الخبر نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي، الذي شارك صورة للراحل عبر حسابه في منصة "إنستغرام"، وعلَّق قائلاً: البقاء لله، الفنان الكبير صلاح السعدني.

شيرين سيف النصر

توفيت الفنانة شيرين سيف النصر، يوم السبت 13 أبريل، عن عمر 56 عامًا، وفق ما أكده شقيقها شريف، في منشور له عبر حسابه الرسمي في موقع "فيسبوك". وقال شريف، إن الفنانة أوصت أن تكون الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة، وأن تقتصر المراسم على ذلك دون عزاء.

ناهد رشدي

في 14 سبتمبر 2024 فارقتنا النجمة الكبيرة ناهد رشدي عن عمر ناهز الثامنة والستين بعد صراع مع مرض السرطان استمر عشر سنين.

حسن يوسف

كانت وفاة الفنان المصري الكبير حسن يوسف، أحد أبرز نجوم السينما والدراما المصرية، بمثابة صدمة لمحبيه وزملائه الفنانين، حيث توفي عن عمر ناهز 90 عاماً.

وأعلن شقيقه محمد يوسف الخبر المفجع عبر حسابه في "فيسبوك يوم 29 أكتوبر، وكتب: إنا لله وإنا إليه راجعون. توفي شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف. رجاء الدعاء له.

مصطفى فهمي

توفي الفنان المصري مصطفى فهمي عن عمر ناهز 82 عاماً، بعد تدهور حالته الصحية، خاصة بعد خضوعه لبضع عمليات جراحية، حيث خضع لجراحة دقيقة في المخ؛ بسبب معاناته من ورم في المخ أسفر عن جلطة دماغية.

وبعد استقرار حالته بعد العملية، واجه العديد من الصعوبات في الحركة، وثقل في لسانه، بعدها تعرض لأزمة صحية أخرى، ونقل إلى أحد المستشفيات، وبعد خروجه من المشفى، تعرض لوعكة صحية أخرى، ووافته المنية قبل وصول سيارة الإسعاف يوم 30 أكتوبر.

عادل الفار

توفي الفنان المصري عادل الفار عن عمر 63 عاماً، بعد معاناته من أزمة صحية، حيث دخل العناية المركزة لتلقي العلاج، وتوفي بعد حدوث مضاعفات صحية معه يوم 21 نوفمبر.

محمد رحيم

كما فجع الوسط الفني المصري، بوفاة الملحن محمد رحيم، في الساعات الأولى من صباح يوم السبت 23 نوفمبر، عن "45 عاماً"، وذلك بشكل مفاجئ، وأكد خبر الوفاة، شقيق الموسيقي الراحل، الدكتور طاهر رحيم.

نبيل الحلفاوي

توفي الفنان المصري الكبير نبيل الحلفاوي، عقب صراع مع المرض عن عمر ناهز 77 عاماً، إثر تعرضه لوعكة صحية شديدة، بسبب مشاكل في الرئتين، صاحبها صعوبات في التنفس، وذلك يوم الأحد 15 ديسمبر الحالي.