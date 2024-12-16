مال وأعمال

ارتفاع طفيف لأسعار الذهب وسط ترقب لاجتماع الفيدرالي الأمريكي

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ارتفاع طفيف لأسعار الذهب وسط ترقب لاجتماع الفيدرالي الأمريكي من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 16 ديسمبر 2024 03:15 مساءً - _ ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم الإثنين، وسط تقديرات من المستثمرين بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن ينصب التركيز على خطاب البنك المركزي المصري بشأن خفض الفائدة في العام المقبل.

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وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2650.86 دولار للأونصة بحلول الساعة 0532 بتوقيت جرينتش، فيما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2669 دولارا.

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وقال ييب جون رونج الخبير الاستراتيجي لدى آي.جي “تتوقع السوق بشكل كامل خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس هذا الأسبوع، لذا فإن التركيز سينصب على ما إذا سيكون هناك ميل للتشديد، إذ قد يمهد صناع السياسات في الولايات المتحدة الطريق لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في يناير نظرا لكون التضخم فوق المستهدف، وقوة الاقتصاد، وحالة الضبابية إزاء سياسات (الرئيس المنتخب دونالد) ترامب في المستقبل”.

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ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المستثمرون بصورة شبه مؤكدة أن يخفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة ربع نقطة في اجتماعه يومي 17 و18 ديسمبر، فيما تتوقع الأسواق بنسبة 18 بالمئة فقط خفضا في يناير.

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وعلى الصعيد الجيوسياسي، قتلت ضربات إسرائيلية على غزة ما لا يقل عن 53 فلسطينيا، وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته الجوية والبرية في شمال القطاع قتلت عشرات المسلحين وألقت القبض على آخرين.

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وعادة ما ترتفع أسعار الذهب، الذي لا يدر عوائد، في ظل أسعار الفائدة المنخفضة وفي أوقات عدم اليقين الاقتصادي أو الجيوسياسي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 30.50 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.6 بالمئة إلى 918.90 دولار، فيما استقر البلاديوم عند 953.10 دولار.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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